Max-Planck-Instituts für Informatik in Saarbrücken : Professor Kurt Mehlhorn feiert 70. Geburtstag

Saarbrücken Kurt Mehlhorn, Gründungsdirektor des Max-Planck-Instituts für Informatik in Saarbrücken, feiert an diesem Donnerstag seinen 70. Geburtstag. Mehlhorn wurde 1975 mit 26 Jahren an der Saar-Uni zum Professor ernannt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken