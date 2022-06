Gastbeitrag : „Wir müssen mit dem Coronavirus auf Dauer leben“

Auch im dritten Jahr der Corona-Pandemie haben wir das Virus keineswegs unter Kontrolle. Daher plädiert Professor Dr. Harald Schäfer, Chefarzt und Leiter des Lungenzentrums Saar in Völklingen sowie Mitglied der Corona-Koordinierungsgruppe der Krankenhäuser, des Rettungsdienstes und des Gesundheitsministeriums, weiterhin für eine engmaschige Überwachung des Infektionsgeschehens und präventive Maßnahmen.

Bei sommerlichen Temperaturen hat sich das Leben im Freizeitbereich wieder vorwiegend nach draußen verlagert. Die aktuell in den saarländischen Krankenhäusern behandelten Corona-Patienten sind zwar positiv getestet, zum überwiegenden Teil jedoch aus anderen medizinischen Gründen stationär, und nur ganz wenige Patienten befinden sich auf den Intensivstationen. Nach weitgehendem Wegfall der Corona-Regeln mit Ausnahmen in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen sowie der Maskenpflicht in Bussen und Bahnen wird das Leben wieder übersichtlicher, die Pandemie im Alltag kaum sichtbar. Ein etwas mulmiges Gefühl bleibt jedoch, da der Sommer irgendwann zu Ende geht und man bereits zweimal erleben musste, dass Corona wieder mit voller Wucht da war mit all den bekannten Einschränkungen und negativen Auswirkungen.