Einladungsturnier der Professional Darts Corporation (PDC) : „Gaga“ Clemens steht im Halbfinale der Saar Darts Gala (mit Bildergalerie)

Foto: Heiko Lehmann 23 Bilder Die Stars der Darts-Szene sind in der Saarbrücker Saarlandhalle

Saarbrücken Momentan findet in der Saarlandhalle ein Einladungsturnier der Professional Darts Corporation (PDC) statt. Mit dabei sind unter anderem Ex-Weltmeister Gerwyn Price, Premier-League-Sieger Jonny Clayton und Gabriel Clemens. Und auch die „Queen of the Palace“ ist extra für das Turnier ins Saarland gereist.