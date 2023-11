Nach Regenschlacht des FCS gegen Dresden Das Problem mit dem Wasser – das passiert jetzt mit dem Rasen im Saarbrücker Ludwigsparkstadion

Bekommt das Ludwigsparkstadion im Winter einen neuen Rasen? Stadtbaudezernent Patrick Berberich erklärt bei einem Ortstermin im Park: „Nein“. Im Winter einen neuen Rasen anzulegen, sei nicht gut. Da wächst nur schwerlich was an. Und sowieso: Ob die Arena eine neue Spielfläche in Saarbrücken brauche, sei noch nicht klar. Schließlich habe der Rasen zweieinhalb Jahre ordentlich gehalten, sei auch jetzt – trotz des Regens – und dank des Einsatzes eines Aerifizierers – eine Art Rasendoktor, der sich um die Belüftung kümmert – und Walzen in einem bespielbaren Zustand.