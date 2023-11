Israel-feindliche Demonstrationen im Saarland Antisemitische Parolen auf Saarbrücker Straßen – Kritik an Demo-Veranstalter und Polizei

Saarbrücken · Hunderte skandieren „Kindermörder Israel“, knüpfen damit an antisemitische Ritualmord-Legenden an. Die Verantwortlichen indes können entsprechende Kritik an ihren Demos nicht nachvollziehen.

05.11.2023, 18:56 Uhr

Demonstration unter dem Motto „Pro Palästina“ am Samstag in der Saarbrücker Innenstadt. Erneut fielen Teilnehmer durch antisemitische Parolen und Plakate auf. Foto: Kai Schwerdt

„Free, free Palestine“ schallt es am Samstag über den Landwehrplatz. Dort versammeln sich zunächst 200 Personen zu einer Demonstration, der inzwischen dritten dieser Art in Saarbrücken. Anmelderin Nora möchte ihren Nachnamen nicht nennen. Zusammen mit einem 13-köpfigen Orga-Team hat sie die pro-palästinensischen Versammlungen ins Leben gerufen. „Dieser Krieg betrifft uns alle“, sagt sie. Auch hier, denn Deutschland finanziere mit seinen Steuergeldern das Sterben unschuldiger Menschen in Gaza mit.