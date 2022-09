Mehr Jugendliche im Saarland mit psychischen Störungen durch Suff als im Bundesschnitt : 800 Krebstote im Saarland durch Alkohol

Im Saarland leiden 50 Prozent mehr Jungen und 20 Prozent mehr Mädchen an alkoholbedingten psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol als im Bundesschnitt. Das zeigen Erhebungen in Krankenhäusern. Foto: dpa/Silas Stein

Saarbrücken Der „Alkoholatlas 2022“ des Deutschen Krebsforschungszentrums listet auch Kranken- und Sterbefälle durch Alkoholkonsum im Saarland auf.

Als „riskanten Alkoholkonsum“ stufen Mediziner bei Männern einen täglichen Konsum von mehr als 20 Gramm reinem Alkohol ein (zwei kleine Gläser Bier), bei Frauen von mehr als zehn Gramm (ein kleines Glas Wein). Laut Alkoholatlas sind demnach im Saarland 15 Prozent der Männer gesundheitlich stark gefährdet, besonders in der Altersgruppe der 55- bis 64-Jährigen. Von den Frauen im Saarland sind 10,3 Prozent gefährdet, vor allem die Altersgruppe von 18 bis 24 Jahre.

In den Krankenhäusern im Saarland wurde bei 1110 Jungen und 860 Mädchen im Alter von jeweils unter 18 Jahren eine akute Alkoholvergiftung diagnostiziert. „Ähnlich wie bei Cannabis reagieren Jugendliche auf die schädlichen Wirkungen des Alkohols empfindlicher als Erwachsene“, erklärt Josef Mischo. „Alkoholkonsum im Kindes- und Jugendalter führt vor allem zu Schädigungen des Gehirns. Je früher Jugendliche ihr erstes alkoholisches Getränk zu sich nehmen, desto größer ist ihr Risiko, abhängig zu werden. Zudem kann sich eine Alkoholabhängigkeit innerhalb weniger Monate oder Jahre entwickeln. Hier ist es wichtig, das Mindestalter für den Verkauf dem europäischen Standard von 18 Jahren anzupassen.“

Bei den über 18 Jahre alten Männern im Saarland erhielten 5230 im Krankenhaus die Diagnose „psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol“, von den Frauen waren 1820 betroffen. Zudem wurde bei 1370 Männern und bei 820 Frauen das „Abhängigkeitssyndrom“ festgestellt. Im Saarland verstarben 230 Männer und 80 Frauen an Erkrankungen, die ausschließlich durch Alkohol bedingt waren.

Im Saarland liegt der Anteil der Alkoholunfälle mit Personenschaden an allen Unfällen bei 6,4 Prozent, im Bund bei 4,9 Prozent. Männer verursachen im Saarland solche Unfälle dreimal so häufig wie Frauen.

Mischo bezeichnet den neuen Alkoholatlas als „Weckruf an die Politik, längst überfällige Schritte in der Suchtprävention anzugehen“. Dazu zählten Werbeverbote, höhere Steuern auf alkoholische Getränke und die Beschränkung der Verfügbarkeit alkoholischer Getränke.

Der Atlas listet auf, dass in Deutschland durch Alkoholkonsum jährlich direkte Kosten in Höhe von 16,59 Milliarden Euro entstehen: Krankheitskosten, Pflegekosten, Rehabilitationsmaßnahmen, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, Unfälle. Die jährlichen indirekte Kosten belaufen sich auf 40,44 Milliarden Euro. Dazu zählen Langzeitarbeitslosigkeit, Arbeitsunfähigkeit, kurzfristige Arbeitslosigkeit, Erwerbsminderung durch Frühverrentung, Produktivitätsverluste durch Pflegebedürftigkeit, Zeit der Rehabilitationsmaßnahmen sowie Ressourcenverlust durch Mortalität. Diesen alkoholbedingten Kosten stehen die Einnahmen aus den Alkoholsteuern von jährlich 3,24 Milliarden Euro gegenüber.