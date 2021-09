Sinnvoller Wettbewerb im Gesundheitsbereich : Privatpatienten steigern Umsatz der Ärzte deutlich

Professor Dr. Jörg Loth ist Vorstand der Krankenkasse IKK Südwest. Foto: IKK Südwest Jennifer Weyland/IKK Südwest/Jennifer Weyland

Private Krankenversicherungen haben eine Existenzberechtigung, sagt Professor Jörg Loth, Vorstand der gesetzlichen Krankenkasse IKK Südwest.

Von Martin Lindemann

Im Saarland verschaffen privat krankenversicherte Patienten jeder Arztpraxis im Durchschnitt einen Mehrumsatz von 45 700 Euro im Jahr. Bundesweit steuern die Privatversicherten rund 13 Milliarden Euro Mehrumsatz bei, knapp die Hälfte davon für ambulante Behandlungen. Der Anteil am Mehrumsatz für das Saarland liegt insgesamt bei 133 Millionen Euro pro Jahr. „Diese zusätzlichen Einnahmen investieren die Ärzte in der Regel in neue Apparate und auch weiteres Personal und sie erproben neue Therapieverfahren, die durchaus später auch den gesetzlich Versicherten zur Verfügung stehen. Ein Beispiel ist die Akupunktur. Die Mehreinnahmen durch die Privatpatienten ermöglichen also Innovationen und einen hohen Versorgungsstandard für alle im Gesundheitsbereich“, sagt Professor Dr. Jörg Loth. Nun ist Loth jedoch nicht für die privaten Krankenversicherungen tätig, sondern leitet als Vorstand eine große regionale gesetzliche Krankenkasse, die IKK Südwest.

Man sollte meinen, dass den gesetzlichen Kassen die privaten Krankenversicherungen ein Dorn im Auge sind. Über das Nebeneinander beider Versicherungen in Deutschland wird immer wieder diskutiert. Viele halten diesen Dualismus für ungerecht, weil Gutverdiener, Beamte und Selbstständige mit höherem Einkommen sich privat versichern können. Auf ihre Beiträge müssen die gesetzlichen Krankenkassen dann verzichten. Die Bertelsmann-Stiftung hat im vergangenen Jahr eine Studie vorgelegt, die besagt, dass gesetzlich Versicherte pro Jahr 145 Euro samt Arbeitgeberanteil sparen könnten, wenn die private Krankenversicherung abgeschafft würde und alle ihre Mitglieder in die gesetzlichen Kassen einzahlen müssten.

Die IKK Südwest kommt jedoch zu einer anderen Einschätzung. Sie geht nicht davon aus, dass die Beiträge für die gesetzlich Versicherten sinken, wenn die Privatkassen abgeschafft würden. „Würde die Vergütungen für die Ärzte auf dem gleichen Niveau bleiben, wie es durch die privaten Krankenkassen derzeit möglich ist, die im Schnitt ein zweieinhalb- bis dreifaches Honorar bezahlen, müssten die gesetzlichen Krankenkassen bei einem Wegfall der Privaten die Differenz ausgleichen. Das würde direkt ins Minus führen“, sagt Loth.

In ihrem Positionspapier zur anstehenden Bundestagswahl hebt die IKK Südwest daher hervor: „Es gilt, das duale System und den Wettbewerb als Innovationsmotor zu stärken.“ In Ländern mit Staatsmedizin wie zum Beispiel Großbritannien sei die Patientenversorgung weniger effizient, erklärt Jörg Loth. Anders als in Deutschland wird der öffentliche Gesundheitssektor in Großbritannien nicht über die Sozialversicherungsbeiträge der Bürger finanziert, sondern aus dem allgemeinen Steueraufkommen. Er gilt als chronisch unterfinanziert und unterbesetzt. Auch in deutschen Medien ist immer wieder über lange Wartezeiten für Arzt- und Krankenhaustermine und sogar vermeidbare Todesfälle aufgrund mangelnder medizinischer Versorgung zu lesen.

Der Chef der IKK Südwest hält es für grundsätzlich richtig, dass Privatversicherte nur unter bestimmten, streng geregelten Bedingungen in die gesetzliche Krankenkasse wechseln oder zurückkehren dürfen. „Der Gesetzgeber will vermeiden, dass Versicherungsnehmer in jungen Jahren von günstigen Beitragssätzen und besseren Leistungen der privaten Kassen profitieren, im Alter dann jedoch auf die oft preiswerteren gesetzlichen Krankenkassen ausweichen“, erläutert Loth.

Während sich die Höhe der Beiträge bei gesetzlichen Kassen am Einkommen des Versicherten bemisst – wer mehr verdient, zahlt mehr –, gelten bei den privaten Kassen feststehende Sätze. Auch wenn das Einkommen sinkt, bleiben sie bestehen. „Da nicht wenige Privatversicherte vor allem im Alter die Beiträge kaum noch aufbringen können, wählen sie oftmals die sogenannten Basistarife. Deren abgespeckte Leistungen im Krankheitsfall orientieren sich an den Leistungen, die gesetzliche Krankenkassen bieten, allerdings entsprechen die Beiträge dem Höchstsatz, den gesetzliche Kassen erheben“, erläutert Loth. Zudem wählen viele Privatversicherte eine hohe Selbstbeteiligung, um Beiträge zu sparen. Tritt dann ein Krankheitsfall ein, sind sie finanziell schnell überfordert.

Obwohl der Gesetzgeber den privaten Kassen auferlegt hat, sogenannte Altersrückstellungen zu bilden, steigen die Beiträge regelmäßig, wenn auch etwas verlangsamt. „Viele Privatversicherte haben sich in jungen Jahren auch nicht klar gemacht, dass Familienangehörige bei einer Privatkasse nicht mitversichert sind, sondern zusätzlich abgesichert werden müssen“, sagt Loth.