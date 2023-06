Presbyteriumswahl steht an Immer weniger ehrenamtliches Engagement in Saar-Gemeinden – was die evangelische Kirche dagegen tun will

Die Evangelische Kirche im Saarland sucht Menschen, die sich in den Presbyterien der Kirchengemeinden engagieren wollen. Am 18. Februar werden die Mitglieder der Presbyterien (siehe Info) der Evangelischen Kirche im Rheinland gewählt, zu der auch die Kirchenkreise Saar-Ost und Saar-West gehören. Gesucht werden rund 350 Kandidatinnen und Kandidaten, die sich in der Wahlperiode von 2024 bis 2028 ehrenamtlich in den Gemeinden einbringen möchten.