Dotiert mit 30 000 Euro : Deutsch-französische Journalistenpreise

Saarbrücken/Berlin Der deutsch-französische Journalistenpreis hat die diesjährigen Preisträger der mit 30 000 Euro dotierten Auszeichnung bekanntgegeben – wegen der Corona-Pandemie nur virtuell.

In der Kategorie Video erhalten Fabienne Hurst, Julian Feldmann und Robert Bongen den Preis für ihre Arte/NDR-Reportage „Das ungesühnte SS-Massaker: Ein französisches Dorf kämpft um Gerechtigkeit“. Darin geht es um den Ort Ascq, in dem SS-Soldaten 86 Zivilisten ermordeten. Der Text-Preis geht an Elisa-Madeleine Glöckner, Veronika Lintner, Jonas Voss und Julian Würzer für die Zeitungsbeilage „Europa 2019. Eine Reise“ der „Augsburger Allgemeinen“. Die Multimedia-Auszeichnung geht an das Recherchezentrum Correctiv, „Frontal21“ sowie 33 weiteren Medien für „Grand Theft Europe“. 60 Journalistinnen und Journalisten aus 30 Ländern haben dem größten laufenden Steuerbetrug Europas nachgeforscht.