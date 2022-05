Der neue saarländische Winzerpräsident Philip Hoffmann im Porträt : Mehr Menschen für saarländischen Wein und das Land begeistern

Foto: Thomas Reinhardt 16 Bilder Philip Hoffmann und sein Weinatelier in Biringen

Merzig/Biringen Generationenwechsel beim Saarländischen Winzerverband: Gerd Petgen wurde von Philip Hoffmann aus Merzig abgelöst. Wir haben den 33-jährigen Ökonom in seinem Weinatelier in Biringen besucht.

Wein hat ihn schon früh interessiert. „Mit 15 Jahren bin ich heimlich auf das Perler Weinfest gefahren und habe probiert“, erzählt Philip Hoffmann. Der im November 1988 geborene Merziger ist breit aufgestellt: Gelernter Bankkaufmann, studierter Volks- und Betriebswirt. Arbeitet bei einer Fondsplattform in Luxemburg. Den Rebensaft hat er nie aus den Augen verloren: „Ich habe immer davon geträumt, Wein zu machen, das war mein brennender Wunsch.“ Diesen Traum hat er sich vor ein paar Jahren erfüllt. Und jetzt ist er sogar zum Präsidenten des Saarländischen Winzerverbandes gewählt worden. Der 33-Jährige hat Gerd Petgen (64) aus Perl-Sehndorf als höchsten Repräsentanten der Winzer im Saarland abgelöst.

Ortstermin in Biringen, Gemeinde Rehlingen-Siersburg. Hier betreibt Philip Hoffmanns Bruder Sebastian zusammen mit seinem Vater Alfred einen Bio-Bauernhof mit zirka 650 Hühnern und Ackerbau - das Hofgut Eichen. Der stolze Gebäudekomplex in der Dorfstraße 1 ist nicht zu übersehen. Philip Hoffmann zeigt mir zunächst die kleine Produktionsstätte mit Edelstahl- und Holzfässern in einer Scheune. „Lass uns in den Weinbau einsteigen“, habe er seine Familie immer wieder gebeten. Es habe gedauert, sagt der neue Winzerpräsident, sie hätten viel diskutiert und abgewogen und sich dann dazu entschlossen. „2016 kam die Genehmigung, 2017 haben wir die ersten Stöcke gepflanzt“, so Philip Hoffmann. Inzwischen sind es 2700 Rebstöcke und sie haben das Weinatelier Pierre Marie gegründet, benannt nach Philips Großvater. Im September diesen Jahres sollen die ersten Bio-Weine der Sorte Sauvignac in den Verkauf kommen.

Zur Person Winzerpräsident Philip Hoffmann Am 26. April 2022 wählte der Saarländische Winzerverband Philip Hoffmann zum neuen Präsidenten. Hoffmann wurde im November 1988 in Merzig geboren, wo er mit seiner Lebensgefährtin Astrid und dem knapp einjährigen Sohn Leo Pierre wohnt. Der gelernte Bankkaufmann und studierte Volks- und Betriebswirt arbeitet bei einer Fondsplattform in Luxemburg. Sein Vater Alfred (Agraringenieur), seine Mutter Bärbel und sein Bruder Sebastian betreiben das Hofgut Eichen, einen Biobetrieb (Schwerpunkte: Hühnerhaltung und Ackerbau) in Biringen (Gemeinde Rehlingen Siersburg). Dort hat Philip Hoffmann mit seinem Vater ab 2017 Reben gepflanzt und das Weinatelier Pierre Marie gegründet. Die ersten Weine sollen in diesem Herbst in den Verkauf kommen. Als Winzerpräsident will er den saarländischen Wein noch bekannter machen und so auch für das touristisch reizvolle Bundesland werben.

Familie Hoffmann setzt auf neue, gegen Pilzkrankheiten widerstandsfähige Sorten. „Unsere Hauptsorte ist der Sauvignac, eine Kreuzung aus Sauvignon Blanc und Riesling“, erläutert der 33-Jährige. Er wächst in der Gewann „Kappesgarten“, unweit des Hofes, links der Landstraße. Wir sehen uns die Reben gemeinsam an. Eine ältere Dame ist dort mit der Hacke beschäftigt. „Das ist meine Großmutter Marianne, die fleißigste Biene, die wir haben.“ Sie sei von Anfang an dabei und nehme ihnen viel Arbeit ab.

Die Sauvignac-Weine könnten in Richtung Riesling und in Richtung Sauvignon ausgebaut werden, deshalb mache man zwei verschiedene Weine daraus. Je nach Reifegrad, Ausbaustil und Hefeeinsatz würde sich der Sauvignac an Riesling anlehnen, mit Aromen von Aprikose und reifem Apfel, oder er weise ein Bouquet von Limonen und dezenter schwarzer Johannisbeere auf, ähnlich der Scheurebe. Sonnenabgewandte Trauben würden eher Sauvignon-typische Eigenschaften mit mehr grüner Aromatik und Würzigkeit entwickeln, entlaubte und damit sonnenzugewandte Trauben mehr an reife südländische Früchte wie Melone, Mango und gelber Pfirsich erinnern. Außerdem wird es im Weinatelier Pierre Marie in Zukunft zwei weitere weiße Sorten geben, Souvignier Gris (geschmacklich Richtung Grauburgunder) und Muscaris (Muskateller-Art) sowie die roten Sorten Satin Noir und Cabernet Cortis, beide stark vom Cabernet Sauvignon geprägt. Diese vier Sorten, auch sie biologisch angebaut, stehen in einer jüngeren Anlage in der Gemarkung „In den Eichen“, hinter dem Hof in Richtung Frankreich.

„Der Weinanbau ist bei uns kein Wirtschaftsprojekt“, sagt Philip Hoffmann, eher eine Herzblutangelegenheit, man wolle bewusst klein bleiben. „Wir wollen auch nicht in den Markt eindringen, der schon da ist. Gab’s schon immer gibt es bei uns nicht.“ Sie wollen testen, was geht, setzen auf in Ruhe gereifte Weine. „Die Qualität steht im Vordergrund.“

Apropos Qualität. Die saarländischen Weine von der Obermosel würden seit etlichen Jahren völlig zu Recht einen sehr guten Ruf genießen. „Es ist wirklich toll, was die Kollegen dort leisten.“ Vor allem im Saarland seien die Weine aus Perl bekannt und beliebt. „Ich will mich dafür einsetzen, dass sie auch außerhalb des Saarlandes weiter an Bekanntheit gewinnen“, so der Ökonom. Außerdem möchte er die Vernetzung mit Rheinland-Pfalz sowie den Nachbarländern Frankreich und Luxemburg mit dem Verband nach vorne bringen. „Da ich in beiden Ländern gelebt und studiert habe, gibt es bei mir auch keinerlei Sprach- oder Kulturbarrieren.“ Die Liebe für den Wein, dieses wertvolle Wirtschafts- und Kulturgut, will er weiter mit dem Tourismus verknüpfen und so noch mehr Leute für das Saarland begeistern.