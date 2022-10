Pollival : Saarland-„Wundermittel“ gegen Corona? Weitere Studie zu Ursapharm-Medikament startet

Eigentlich handelt es sich um ein Heuschnupfen-Spray. Doch das Mittel aus dem Saarland soll auch gegen Corona helfen. Nun will Ursapharm nach Experten-Kritik die Wirksamkeit seines Medikaments beweisen – es wäre ein weiterer Fortschritt im Kampf gegen Corona.

Nasenspray aus dem Saarland auch gegen Omikron wirksam

Corona-Medikament Pollival: So läuft die dritte Studie ab

Die Studienteilnehmer werden in zwei Gruppen eingeteilt. Alle Teilnehmer werden sich elf Tage lang fünfmal täglich Spray in die Nase sprühen. Während das Nasenspray einer Gruppe den Wirkstoff Azelastin 1mg/ml enthält, wird der anderen Gruppe lediglich ein Placebo verabreicht. Das heißt, deren Spray enthält nicht den Wirkstoff. Keiner weiß, welches Präparat er tatsächlich angewendet hat.

So bekämpft Pollival das Corona-Virus

Das in Pollival enthaltene Azelastin bekämpft das Corona-Virus zweifach: Zum einen verhindert der Wirkstoff, dass die Viren in die menschlichen Zellen eindringen. Außerdem kann er Viren, die bereits eingedrungen sind, daran hindern, sich weiterzuvermehren. Um ins Innere zu gelangen, heften sich die Corona-Viren zunächst an die Außenhülle der menschlichen Zelle an bestimmte Andockstellen, Rezeptoren genannt. Azelastin besetzt diese Rezeptoren und verändert ihre Struktur, sodass die Corona-Viren nicht mehr andocken und eindringen können. Corona-Viren, die es bereits ins Innere der Zellen geschafft haben, nutzen ein Enzym (Eiweißmolekül), um sich zu vermehren. Azelastin hemmt die Aktivität dieses Enzyms, was die Vermehrung der Viren unterbindet.