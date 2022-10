Polizistenmorde von Kusel : Florian V. bricht sein Schweigen – Mitangeklagter äußert sich zur Tatnacht

Lange wurde seine Aussage erwartet. Nachdem mehrere Prozesstage krankheitsbedingt abgesagt werden mussten, hat sich Florian V. nun erstmals im Gericht geäußert. Andreas S. wirft ihm dagegen Lügen vor.

Florian V. hat sein Schweigen gebrochen. Am Montag äußerte sich der Nebenangeklagte erstmals vor dem Landgericht in Kaiserslautern. Florian V. antworte auf Fragen des vorsitzenden Richters, die zuvor schriftlich gestellt wurden.

Der 33-Jährige erzählte dabei von den ersten Jagdausflügen mit Andreas S. und den Geschehnissen der Tatnacht. Er bestreitet in seiner Aussage allerdings jemals mit Waffen geschossen zu haben und auch in der Tatnacht will Florian V. keinen Schuss abgeben haben.