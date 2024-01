Zwei Jahre nach Kusel Polizei im Saarland gedenkt Yasmin B. und Alexander K. – und sieht Handlungsbedarf

Laut Rinnert habe sich die Tat in die Erinnerung aller bei der Polizei „eingebrannt“. Sie wirke bis heute nach. Die Fassungslosigkeit, die persönliche Betroffenheit und das Mitgefühl gegenüber den Angehörigen sei nach zwei Jahren unverändert. „Als Polizistinnen und Polizisten bilden wir zusammen eine Gefahrengemeinschaft, das spüren und erleben wir tagtäglich im Dienst – und das Ereignis am 31.01.2022 zeigt auf ganz dramatische Art und Weise, was in einer Gefahrengemeinschaft im schlimmsten Fall passieren kann“, so Rinnert.