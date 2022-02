Todesschüsse auf Polizisten in Kusel : „Er hat wahllos Tiere abgeballert“: Was andere Jäger über Andreas S. berichten

Nach der Tötung zweier Polizisten im rheinland-pfälzischen Landkreis Kusel hat die Polizei in Sulzbach (Foto) zwei Männer festgenommen. Darunter Andreas S. Nach einem war zuvor öffentlich gefahndet worden. Die beiden Opfer stammten ebenfalls aus dem Saarland. Das Tatfahrzeug steht am rechten Bildrand. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Er sitzt in Untersuchungshaft, weil er zwei Polizisten in Kusel gemeinschaftlich ermordet haben soll. Unter Saarlands Jägern war Andreas S. als Wilderer bekannt. Was Weggefährten über ihn berichten.

Die Bilder sind noch im Internet zu finden. Der mutmaßliche Polizistenmörder Andreas S. zeigt sich zum Beispiel mit Sulzbachs Bürgermeister Michael Adam (CDU) auf einem Bild – oder mit Vertretern der Sulzbacher Tafel. Als Wildfleischhändler hat er Wurstwaren für die Tafel gespendet – oder Backwaren aus seiner Bäckerei. Auch für Ingos kleine Kältehilfe hat er nicht verkauftes Brot aus seiner (ehemaligen) Bäckerei gespendet, erklärt uns nicht nur das Internet, sondern auch eine ehemalige Kundin von ihm.

Die Wildfleischprodukte habe er auch in der Bäckerei im Kühlschrank zum Verkauf angeboten – seit ein paar Monaten nicht mehr. Mittlerweile sei „das Wild aus dem Kühlschrank verschwunden“, so eine ehemalige Kundin. Andreas S. soll arge finanzielle Probleme gehabt haben – nebst Insolvenzverfahren, teilte auch die Polizei mit.

Dennoch: Auf den Fotos lächelt er immer, schließlich spendet er – und die Stadt dankt es ihm. Verblichene Bilder eines Mannes, das sich gerne als Wohltäter darstellte. Ein Mann, der mutmaßlich das Leben zweier Polizisten auf dem Gewissen hat. In Kusel soll er sie am Montagmorgen bei einer Polizeikontrolle erschossen haben. Gemeinsam mit einem 32-jährigen Komplizen, der abstreitet, abgedrückt zu haben: Das Motiv: Andreas S. wollte Wilderei vertuschen, sagte die Polizei am Dienstag. Er hatte frisch geschossenes Wild auf der Ladefläche seines Transporters.

Andreas S. hatte seinen Jagdschein schon lange verloren

Für seine Angestellten in der Bäckerei soll er ein cholerischer Chef gewesen sein, heißt es aus seinem Umfeld. Andreas S. soll aber auch einer gewesen sein, der zu seiner Frau und seinen vier Kindern nach außen ein herzliches Verhältnis pflegte. Laut Polizei ist das Paar inzwischen getrennt.

Foto: BeckerBredel 40 Bilder Nach tödlichen Schüssen auf Polizisten: Spezialeinsatzkommando fasst Tatverdächtigen in Sulzbach

Fest steht: Sie hatten ein gemeinsames Hobby: die Jagd. Sowohl Andreas S. als auch seine Frau sollen Jagdschein und Waffen besitzen – oder im Falle von Andreas S.: besessen haben. Zumindest ist der Jagdschein von Andreas S. eingezogen von der zuständigen Behörde – nebst Waffenbesitzkarte. Nach Informationen unserer Zeitung wegen des Verlustes der „Zuverlässigkeit“. Das kann bereits durch eine Alkoholfahrt passieren. In seinem Fall soll er 2020 wegen Insolvenzverschleppung bei seinen Bäckereien seine „Zuverlässigkeit“ und damit seine Waffenbesitzkarte nebst Jagdschein verloren haben. Nicht zum ersten Mal. Bereits 2008 habe er Schein und Karte abgeben müssen, wie Informanten berichten. Beides war für fünf Jahre weg.

Jägerschaft im Saarland: „Mit den Werten einer Jagd hatte das nichts zu tun“

All diese Geschichten sind in der saarländischen Jägerschaft offene Geheimnisse, ergeben unserer Recherchen. Auch, dass Andreas S. verbotenerweise weiterhin auf die Jagd ging, auch dass er in fremden Revieren wilderte. Immer wieder gab es Anzeigen, berichten uns Jäger. Einer, der ihn gut kennt, erzählt uns dazu Folgendes: „Andreas hatte zwar einen Jagdschein, doch er war kein Jäger. Er hat wahllos Tiere abgeballert. Mit den Werten einer Jagd hatte das nichts zu tun. Ihm ging es nur um Profit“. Und nicht ums Jagd-Recht.

Zum Beispiel 2017, da habe er nahe seiner Heimat in Spiesen-Elversberg in einem fremden Revier „ein Reh per Kopfschuss erlegt“, berichtet uns ein Jäger. Er konnte gut schießen. Andreas S. war Mitglied im Schützenverein. Zuletzt gewann er 2020 ein Preisschießen mit der Luftpistole, wie der Schützenverband bestätigte. „Er hat bei der Jagd immer sehr sauber getroffen“, erklärt ein weiterer Jäger. Andreas S. sei durchaus jederzeit in der Lage gewesen, auch „mit der Kurzwaffe auf eine Entfernung von über zehn Meter genau zu treffen“. Zurück zum Vorfall 2017: Ein anderer Jäger habe beobachtet wie S. das Reh im fremden Revier schoss, wollte ihn zur Rede stellen, doch S. flüchtete, überfuhr dabei angeblich um ein Haar den Zeugen. Das diesbezügliche Verfahren wurde 2019 eingestellt.

Vor allem in den vergangenen zwölf Monaten soll es immer wieder zu Vorfällen in den Revieren rund um Elversberg gekommen sein, berichtet er weiter. Auch in der benachbarten Pfalz soll er aufgefallen sein. Er hat offenbar „die Wilderei als Einnahmequelle immer mehr gebraucht, als er Insolvenz bei seinen Bäckereien anmelden musste“, vermutet der Jäger.

Als er gehört habe, dass Andreas S. gesucht werde, „habe ich gedacht, das musste so kommen, dass der irgendwann durchdreht“. Er habe nach der Festnahme auch damit gerechnet, dass S. das nicht einfach so über sich ergehen lassen würde. „Er war für mich ein Typ, der auf keinen Fall leise abtritt.“