Coronakrise : Polizisten helfen im Saarland Kommunen bei Corona-Kontrollen

Saarbrücken Saarlands Innenminister Klaus Bouillon (CDU) unterstützt die Kommunen bei den Kontrollen zur Einhaltung der Corona-Regeln - mit Polizisten.

Er habe alle Inspektionen im Land angewiesen, mit Bürgermeistern und Landräten vor Ort Einsatzpläne für gemischte Streifen zu erarbeiten, sagte Bouillon am Mittwoch nach einem Gespräch mit den Vorständen der kommunalen Spitzenverbände in Saarbrücken. „Mein Ziel ist es, dass wir morgens, mittags, abends und verstärkt nachts und an den Wochenenden Kontrollen haben.“