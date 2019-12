Einsatz in Gersheim : Junger Mann mit Softair-Waffe verursacht Großeinsatz der Polizei

Walsheim Ein junger Bewohner einer Behinderten-Einrichtung in Gersheim spielte am Samstag Polizist - und rief damit die echte Polizei auf den Plan.

Am Samstagnachmittag gegen 15.06 Uhr hatte eine Zeugin der Polizei mitgeteilt, dass sich ein etwa 20 Jahre alter Mann, bekleidet mit einer Tarnjacke und mit einer Pistole in der Hand, in Richtung der Behinderten-Einrichtung „Haus Sonne“ in Walsheim bewege.