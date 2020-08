Wadgassen : Suche nach Gregorius-Leiche beginnt

Saarbrücken/Wadgassen Ab Montag durchkämmen Polizei und Bundeskriminalamts-Experten Gelände bei Wadgassen.

Während drei seiner ehemaligen Kumpels aus dem früheren Rockermilieu weiter in Berlin und Saarbrücken in Untersuchungshaft sitzen, startet die Polizei ab Montag eine groß angelegte Suchaktion nach sterblichen Überresten von Peter Gregorius. Von dem Mann aus dem Völklinger Stadtteil Wehrden fehlt seit dem 17. September 1991 jede Spur. Seit Mai dieses Jahres gehen die Fahnder Hinweisen aus dem mutmaßlichen Umfeld der Tatverdächtigen nach, wonach Gregorius 1991 von seinen Bekannten umgebracht worden sein soll. Die Leiche, so heißt es, sei damals in einem Waldstück bei Wadgassen vergraben worden.