Haftbefehl vollstreckt : Saar-Polizei fasst Serien-Einbrecher

Saarbrücken Die Polizei hat am Donnerstag in Saarbrücken einen 24-Jährigen festgenommen. Er soll mehrere Einbrüche im Saarland begangen haben. Nach Angaben der Polizei soll der Mann so etwa im August vergangenen Jahres in ein Wohnhaus in Schiffweiler eingebrochen sein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red