In zwei Wochen Teil-Lockdown : Hunderte Verstöße gegen Corona-Regeln im Saarland

Saarbrücken Seit Anfang November hat die Polizei im Saarland mehrere Hundert Verstöße gegen die seit zwei Wochen geltenden Corona-Regeln registriert.

Seit dem Beginn des Teil-Lockdowns vor zwei Wochen hat die Polizei des Saarlandes mehrere Hundert Verstöße gegen die geltende Corona-Verordnung registriert. Die Zahl der Verstöße liege im „mittleren dreistelligen Bereich“, teilte ein Sprecher des saarländischen Innenministeriums am Montag in Saarbrücken mit. Überwiegend handele es sich dabei um Verstöße gegen die Maskenpflicht bei der Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs: in Bussen, Bahnen und an Haltestellen.