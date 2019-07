Über 80 Fälle an einem Abend : Autobahn-Raser von Polizei angehalten

Saarbrücken/Merzig Am Mittwoch Abend führte die Polizei auf der A 8 in Höhe des Pellinger Tunnels eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Dabei wurde bei 81 Fahrzeugen eine teils doppelt so hohe Geschwindigkeit wie zugelassen (80 km/h) gemessen.

Von red