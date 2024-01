Polizei-Bericht Bus-Unfall fordert Verletzte, Laster durchbricht Leitplanke – Schnee behindert Verkehr im Saarland

Update von Montag, 15. Januar, 12.14 Uhr: Nicht nur in den nördlichen Regionen des Saarlandes ist es zu Unfällen auf glatten Straßen gekommen. Auch die Polizei in Neunkirchen berichtet von zahlreichen Einsätzen. So soll es seit Montagvormittag nach Beginn der Schneefälle zu 16 Crashs gekommen sein. In der Regel blieb es bei Blechschäden. In einem Fall aus der Kreisstadt meldet ein Behördensprecher einen Leichtverletzten. Dieser leide nach dem Unfall an Rückenschmerzen.