Politischer Aschermittwoch der Saar-SPD „Machen statt motzen“: Rehlinger teilt aus gegen AfD, CDU und Bündnis Sahra Wagenknecht

Nach dem fulminanten Sieg bei der Landtagswahl 2022 will die SPD am 9. Juni erstmals seit 30 Jahren wieder bei einer Kommunalwahl im Saarland die Nummer eins werden. Der Landesverband werde sich bei der Wahl „ins Getümmel schmeißen“, versprach Ministerpräsidentin und SPD-Landeschefin Anke Rehlinger beim Aschermittwochstreffen ihrer Partei in Siersburg. Diesmal sei die landespolitische Situation völlig anders als 2019, als die CDU stärkste Kraft in den Kommunen wurde. „Ich will, dass es am Ende wieder heißt: Das Saarland hat Rot gewählt.“