Im Dillinger Lokschuppen : „Mehr Digitalisierung und Bildung“

Dillingen FPD-Landeschef Oliver Luksic fordert Lösungen für Industriestandort Saar.

„Ich erwarte von Peter Altmaier, der als Bundeswirtschaftsminister seinen Wahlkreis Saarlouis in Berlin vertritt, dass er dort sein ganzes Gewicht für das Saarland auf die Waage bringt“, ließ Oliver Luksic, Landeschef der FDP Saar und Bundestagsabgeordneter, sein Publikum zum Politischen Aschermittwoch im Dillinger Lokschuppen wissen. Die starke Abhängigkeit von Industriearbeitsplätzen im Stahl- und Automobilbereich im Saarland ist laut Luksic aber auch ein hausgemachtes Problem. „Ich werfe der Landesregierung vor, dass sie keinen Plan für den Industriestandort Saar hat.“ Alternativen könnten Digitalisierung und Bildung bieten, allerdings sei in diesen Sektoren an der Saar bisher zu wenig passiert.