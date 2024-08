Wie im hohen Norden So verzauberte Polarlicht den nächtlichen Himmel über dem Saarland

Polarlichter sind bereits seit Monaten immer wieder auch in Mitteleuropa aufgetaucht. In der Regel gehören sie, wie es ihr Name bereits vermuten lässt, in die nördlichen Gefilde. Doch die Sonne ist zurzeit sehr aktiv, sodass vermehrt diese geladenen Teilchen von ihr auf die Atmosphäre der Erde treffen. Das treibt das faszinierende Farbenspiel am nächtlichen Himmel weit in den Süden.