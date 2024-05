Poetry-Slam-Meisterschaft im Saarland Poetry-Slam-Meisterschaft: Wer jongliert am besten mit Worten?

Moderiert wird das Finale wie schon in den letzten Jahren von Andrea Maria Fahrenkampf, die auch schon den Titel erringen konnte. Selbst mitmachen kann oder will sie nicht. „Die Sache ist, irgendjemand muss es ja organisieren. Aber es ist auch so, dass ich mittlerweile gar nicht mehr so oft als Slammerin auftrete, sondern sehr viel als Moderatorin.“ Eine zukünftige Teilnahme will Fahrenkampf aber nicht ausschließen. Auch wenn es vielleicht mit den Saarlandmeisterschaften schwierig würde, denn eigentlich wohnt sie jetzt in Frankfurt und arbeitet dort als Pharmazeutin. „Ich moderiere dort aber auch einen regelmäßigen Slam“, erzählt sie.