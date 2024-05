Mann (76) bei Raubüberfall getötet An ungewöhnlichem Ort gefunden: Dieses Schmuckstück überführte den Täter von Bous

Am frühen Morgen des 12. Dezember 2012 verlässt die 61-Jährige ihr Haus in Bous, um auf ihr Enkelkind aufzupassen. Gegen 12 Uhr kehrt sie zurück. Sie ist verwundert: Warum hat ihr Ehemann die Rollläden am Haus noch nicht geöffnet? Die Terrassentür ist aufgebrochen. Jemand hat sie gewaltsam aufgetreten. Im Inneren der Wohnung herrscht Chaos. Alles ist durchwühlt, Schubladen und Schränke stehen offen. Im Wohnzimmer entdeckt sie ihren Mann. Wolfgang R. liegt auf dem Boden. Er ist tot.