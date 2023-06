Neue Folge „Tatort Saarland“ Tod während der Nachtschicht – St. Ingberter Taxifahrerin vergewaltigt und ermordet

Doch wer hat die damals 25-Jährige auf dem Gewissen? Was ist mit ihr passiert? Und wieso dauerte es so lange, bis der Mord aufgeklärt wurde? Darüber sprechen SZ-Vizedigitalchefin Sarah Umla und SZ-Reporter Michael Jungmann in der neuen Folge des True-Crime-Podcasts „Tatort Saarland“. Heike H. war in St. Ingbert bekannt, fuhr an dem Tattag die Nachtschicht. Wurde ihr ein Mitfahrer zum Verhängnis?