Neue Folge „Tatort Saarland“ Der Taximörder von St. Ingbert – was passierte nach dem Gefängnis mit Patrik K.?

In den 1990er Jahren sorgt der Taximord von St. Ingbert für Schlagzeilen. Die 25-jährige Fahrerin wird in einer kalten Winternacht 1993 missbraucht und erwürgt, anschließend zündet der Täter das Auto an. Von ihm fehlt Jahre lang jede Spur. Erst zehn Jahre nach dem Mord wird eine DNA-Probe dem Mörder zum Verhängnis. Es ist Patrik K. aus St. Ingbert. Nach dem Mord bleibt er im Drogen- und Kriminalitätssumpf stecken. Eine Gesetzesänderung führt dazu, dass er auch eine DNA-Probe abgeben soll. Zu dem Zeitpunkt ist der gesamten Öffentlichkeit nicht bekannt, dass an dem Opfer 1993 überhaupt DNA entdeckt wurde.