Neue Folge „Tatort Saarland“ Gefangen und gefesselt im „Stall“ – Siebenjährige in Schmelz in Käfig gesperrt

Doch wieso all das? Warum sperrte der Stiefvater das Mädchen jede Nacht in einen Käfig? Wieso unternahm die leibliche Mutter des Kindes nichts? Darüber sprechen SZ-Vizedigitalchefin Sarah Umla und SZ-Chefreporter Michael Kipp in der neuen Folge „Tatort Saarland“.