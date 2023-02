„Tatort Saarland“ – Justizopfer Norbert Kuß : „Man kann es verzeihen, aber nicht vergessen. Es geht aus dem Kopf nicht raus“

Foto: rup/Rolf Ruppenthal 7 Bilder Unschuldig hinter Gittern: Der Fall Norbert Kuß in Bildern

Special Marpingen 683 Tage saß Norbert Kuß aus Marpingen unschuldig im Gefängnis. Das Gericht sah es Anfang der 2000er als erwiesen an, dass der Familienvater seine damalige Pflegetochter mehrfach sexuell missbraucht hat. Danach folgte ein Prozess nach dem anderen – stets mit der Hoffnung und dem Wunsch nach Gerechtigkeit. All das ging nicht spurlos an dem jetzt 79-Jährigen vorbei – und macht ihm noch heute zu schaffen.