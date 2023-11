Neue Folge „Tatort Saarland“ Gesteinigt, erstochen, zertreten – so brutal mordete der Serienkiller Francis Heaulme aus Lothringen

In der aktuellen Folge „Tatort Saarland“ sprechen SZ-Reporterin Hélène Maillasson und Vize-Digitalchefin Sarah Umla über Francis Heaulme. Wer ist der Lothringer Serienkiller? Warum tötete er? Und wie konnte die Polizei ihn so lange nicht schnappen? Antworten dazu gibt es in der neuen Episode.