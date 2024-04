Neue Folge „Tatort Saarland“ Korruptionsskandal bei der Dillinger Hütte: Die unersättliche Gier nach Schmiergeld

Der True-Crime-Podcast „Tatort Saarland“ erscheint im Zwei-Wochen-Rhythmus, direkt auf der Webseite der Saarbrücker Zeitung – oder überall, wo es Podcasts gibt. Kennen Sie einen Kriminalfall, den wir in einer Folge besprechen sollten? Dann melden Sie sich gerne per Mail an tatortsaarland@sz-sb.de. Oder schauen Sie auf unseren Facebook- und Instagram-Profilen vorbei. Dort finden Sie Zusatzinformationen über unsere Fälle. Außerdem freuen wir uns auf Ihre Kommentare und Direktnachrichten.