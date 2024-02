Neue Folge „Tatort Saarland“ Mit Eisenstange totgeprügelt – der Mord vor dem Illinger Fitnessstudio

Das 36-jährige Opfer betreibt Ende der 2000er Jahre ein Fitnessstudio in Illingen. Wie viele solche Center befindet sich die Lokalität in einem Industriegebiet. Spät am Abend ist es dort eher unbelebt. Der Mann schaltet noch die Alarmanlage an. Vielleicht wundert er sich, weshalb die Außenbeleuchtung nicht funktioniert. Und dann trifft ihn plötzlich ein Schlag von hinten. Weitere folgen. Mit einer Eisenstange wird ihm mehrfach auf den Kopf geschlagen. Bis er blutend auf dem Boden liegt und sich nicht mehr rührt.