True-Crime-Podcast der Saarbrücker Zeitung „Tatort Saarland“ live in Saarbrücken – jetzt Tickets sichern

Den True-Crime-Podcast der Saarbrücker Zeitung „Tatort Saarland“ gibt es jetzt auch als Live-Veranstaltung. Schon in wenigen Wochen ist es so weit – an Halloween. Alle Infos zur Veranstaltung im Überblick.

21.08.2024 , 17:05 Uhr

Foto: Saarbrücker Zeitung/Stadtbibliothek Saarbrücken