Neue Folge „Tatort Saarland“ Hugo Lacour und die Rotlichtaffäre der Saar-Politik

Gibt es kompromittierende Bilder von Oskar Lafontaine? Darum geht es in der neuen Folge „Tatort Saarland“. Denn das behauptete in den 1990er Jahren kein anderer als Ex-Rotlichtkönig Hugo Lacour. Demnach sollen sich der damalige Ministerpräsident und der vorbestrafte Franzose bereits Jahre lang gekannt haben. Was das in der Saar-Politik auslöste, darüber sprechen Investigativreporter Michael Jungmann und SZ-Vizedigitalchefin Sarah Umla in der neuen Folge „Tatort Saarland“.