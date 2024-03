Neue Folge „Tatort Saarland“ Ehefrau im Schlaf geköpft – der heimtückische Mord von Bischmisheim

In einigen älteren Berichten wird die Tat von Saarbrücken-Bischmisheim als Hinrichtung bezeichnet: Im Jahr 2018 tötet ein 40-Jähriger seine Frau (34). Er köpft sie mit einer Axt, während sie noch im Ehebett schläft. Danach reinigt er die Tatwaffe unter der Dusche. Anschließend verlässt er das Haus, in dem die fünf gemeinsamen Kinder noch schlafen, und fährt zur Polizei. Doch die Dienststelle, die er aufsucht, ist geschlossen. Er ruft an und gesteht die brutale Tat, die kaum in Worte zu fassen ist.