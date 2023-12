Neue Folge „Tatort Saarland“ EMÜ – der Vollstrecker und seine krummen Geschäfte im Finanzministerium

Ende der 1980er und Anfang der 1990er Jahre schafft es das Saarland auf unrühmliche Weise bundesweit in die Schlagzeilen. Der Grund: EMÜ – die Kurzform für Erich Müller, welcher im Finanzministerium krumme Geschäfte drehte. Wer dem Fiskus Geld schuldig war, konnte sich an EMÜ wenden. Der ließ die Steuerschulden dann gerne mal verschwinden – gegen eine Finanzspritze, oftmals an die SPD, aber auch an Vereine in seiner Heimat.