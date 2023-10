Neue Folge „Tatort Saarland“ Die Polizistenmorde von Kusel

Der Fall ist so umfangreich und vor allem der Prozess so spektakulär, dass wir die Polizistenmorde von Kusel in einer Podcast-Doppelfolge behandeln. In der ersten Folge thematisieren wir die Tat selbst, in der zweiten Folge am 26. Oktober geht es um den Täter selbst. Wer war Andreas S.? Und wie verhielt er sich vor Gericht?