Neue Folge „Tatort Saarland“ Der rätselhafte Mord am kleinen Grégory (4)

In der neuen Folge „Tatort Saarland“ sprechen Sarah Umla und Hélène Maillasson über einen der berühmtesten Kriminalfälle Frankreichs. Der Schauplatz des Verbrechens: die unmittelbar an das Saarland angrenzende Region Grand Est, genauer gesagt ein 900-Seelen-Ort in den Vogesen. Was passierte mit Grégory? Wer wurde verdächtigt? Und wieso gerieten auch Justiz und Presse in Kritik?