Neue Folge „Tatort Saarland“ Der Korruptionsskandal bei der Dillinger Hütte

Es geht um ein Bestechungsnetz und um Hunderte Aufträge in Millionenhöhe – der Korruptionsskandal der Dillinger Hütte sorgte in den vergangenen Jahren für etliche Schlagzeilen. Insider sprachen damals sogar von einem „Sumpf“. Doch um was ging es eigentlich genau? Und welche Konsequenzen hatte der Skandal für die Verantwortlichen und die Dillinger Hütte selbst? Darüber sprechen Sarah Umla und Michael Jungmann in der neuen Folge „Tatort Saarland“.