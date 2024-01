Erschlagen, zerstückelt, eingefroren Mord in der SM-Szene – als Heike G. ein Internetflirt aus Merzig zum Verhängnis wurde

Es ist der 10. April 2007. An diesen Tag werden sich die Polizeibeamten, die in Merzig-Ballern im Einsatz sind, wohl noch einige Zeit erinnern. In einer Tiefkühltruhe, die in einer Garage eines Wohnhauses steht, machen sie eine schreckliche Entdeckung: Sie finden den abgetrennten Kopf und weitere Körperteile einer Frau. Verpackt in großen, luftdichten Gefäßen. Spürhunde finden weitere Leichenteile im Garten. Sie sind bis zu 60 Zentimeter tief vergraben. Es sind die sterblichen Überreste von Heike G.