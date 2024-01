Neue Folge „Tatort Saarland“ Das Johannesbad-Imperium, Zigarettenschmuggel und EMÜs tiefer Fall

Doch nach und nach fallen seine Machenschaften auf. Seine Person rückt immer mehr in den Fokus. Er wird wegen Steuerhinterziehung angeklagt und verurteilt. Doch danach kommt nicht die Wende. EMÜ rutscht weiter ab. Zigarettenschmuggel. Drogen. In der neuen Folge „Tatort Saarland“ sprechen Sarah Umla und Michael Jungmann erneut über die Steueroase Saarland in den 1980er und 1990er Jahren. Welche Konsequenzen hatten die Machenschaften EMÜs? Und wer musste noch seinen Hut nehmen oder blieb sonst alles beim Alten? Und was wurde eigentlich genau in diesem Untersuchungsausschuss „Steuervollzug im Saarland“ Anfang der 1990er Jahre besprochen?