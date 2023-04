Podcast „Tatort Saarland“ Die „tickende Zeitbombe“ Nicolas H. – als er in Perl mordete

21 Uhr. Freitagabend. Es ist der 2. September 2006. Drei junge Männer sind am Leinpfad an der Mosel bei Perl unterwegs. Tagsüber war es warm, mild für einen Herbsttag, und auch der Abend ist lauwarm. Doch plötzlich entdecken die drei etwas im Schilf. Ein paar Meter vom eigentlichen Pfad entfernt liegt ein Gegenstand – nein, jemand. Eine halbnackte Frau, blutüberströmt, sie ist tot. Doch sie ist nicht alleine. Neben ihr sitzt ihr Hund, ein Beauceron, ein französischer Hirtenhund. Das Tier will nicht von der Seite der Toten weichen. Die drei Spaziergänger alarmieren die Polizei. Als diese eintrifft, muss sie den Hund bändigen, bevor sie zur Leiche kann. Schnell liegt die Vermutung nahe: Der Täter muss ein Bekannter sein, der Hund ihn gekannt haben. Die Mordkommission „Schilf“ übernimmt die Übermittlungen.