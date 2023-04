Podcast „Tatort Saarland“ Schul-Amoklauf in Saarbrücken – er schoss sechs Mal und setzte sich dann neben sein blutendes Opfer

Julius Becker lädt seinen Revolver in der Mittagspause: Schießpulver, Papier, Bleigeschoss, dann die Zündhütchen. Es soll kein normaler Schultag werden für den 18-jährigen Saarbrücker. Er will Rache üben an seinem Banknachbarn Gustav Eybisch. Rache für Schmähungen, Spottgedichte, für eine scheußliche Kreidezeichnung an einer Wand des Saarbrücker Gymnasiums.