SEK stürmte seine Wohnung in Saarbrücken Worum es dem vermeintlichen Terroristen Hassan A. wirklich ging

Als die Wohnung von Hassan A. gestürmt wird, ihm Handschellen angelegt werden, lebt der damals 38-jährige Syrer schon zwei Jahre in Deutschland. Zunächst in Hessen, ab 2015 dann im Saarland – und zwar in Saarbrücken-Burbach. Dort wird er aus einem Mehrfamilienhaus an Silvester 2016 von schwerbewaffneten Beamten abtransportiert, kommt in Untersuchungshaft.