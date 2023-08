Neue Folge „Tatort Saarland“ Ein Leben lang straffällig – wie Uwe Horst D. zum sadistischen Sexualmörder wurde

Diese Tat erschütterte Ende der 1980er Jahre Saarbrücken: Zwei kleine Jungen spielen an einem Samstagnachmittag gemeinsam in der Nähe eines Waldes. Sie werden von einem Fremden angesprochen. Ein großer Mann mit auffälligen Tätowierungen. Er ist mit einem Auto unterwegs, verspricht ihnen, dass auch sie selbst mal fahren dürfen. Der neunjährige Martin und sein Freund (8) steigen in den Wagen. Sie lernen den unbekannten Fremden besser kennen. Dieser sagt ihnen sogar seinen richtigen Namen: Uwe Horst D. Diese Tatsache wird ihm später noch zum Verhängnis werden.