Wahre Verbrechen : Saarbrücker Zeitung startet True-Crime-Podcast „Tatort Saarland“

Special Jetzt gibt es etwas auf die Ohren: Am 9. Februar startet die Saarbrücker Zeitung mit dem True-Crime-Podcast „Tatort Saarland“. Investigativreporter Michael Jungmann blickt darin auf spektakuläre Kriminalfälle zurück. Alle Infos hier im Überblick.

Die Saarbrücker Zeitung startet einen neuen Podcast. In „Tatort Saarland“ geht es um die großen Kriminalfälle des Saarlandes und der Grenzregion. Wieso saß ein Familienvater fast zwei Jahre lang unschuldig im Gefängnis? Warum durchwühlte die Polizei mehrere Monate im Sommer den Müll auf der Zweibrücker Deponie? Und wie konnte eine Frau bei einem Spaziergang vergewaltigt und ermordet werden, obwohl sie eigentlich ihren tierischen Beschützer an ihrer Seite hatte? Diese Fragen beantworten SZ-Vizedigitalchefin Sarah Umla und SZ-Investigativreporter Michael Jungmann.

Das ist unser Kriminalitätsexperte

Jungmann berichtet seit gut 40 Jahren über große Kriminalfälle im Saarland. Der 66-Jährige ist seit Jahrzehnten in den Fluren der Gerichte des Landes unterwegs, hat Prozesse verfolgt und mit vielen Tätern und Opfern gesprochen. Im Podcast „Tatort Saarland“ gibt er tiefe Einblicke in Ermittlungen und Recherchen. Zu den Fällen aus dem Podcast stellt die Saarbrücker Zeitung noch mehr Hintergründe, Bilder & Co hier zusammen.