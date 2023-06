Neue Folge „Tatort Saarland“ Der mörderische Bürgermeister von Bexbach

April 1945. Der Zweite Weltkrieg dauert noch an, im Saarland jedoch finden keine aktiven Kampfhandlungen mehr statt. Die Amerikaner haben das Land besetzt, wollen schnell eine zivile Verwaltung einsetzen und entscheiden sich in der Kleinstadt Bexbach für den Polizisten und das NSDAP-Mitglied Johann Kerner. Doch als seine politische Gesinnung bekannt wird, ersetzen sie ihn schnell als Bürgermeister – ein Kommunist rückt an seine Stelle: Karl Klein. Was die Besatzungsmacht jedoch nicht weiß: Klein hat eine kriminelle Vergangenheit. Als Kerner ihn versucht abzusetzen, kommt es zur Eskalation. Klein erschießt Kerner auf offener Straße. Doch danach ermittelt nicht die Polizei, sondern der Mörder – also der Bexbacher Bürgermeister Karl Klein – selbst. Einer der spektakulärsten Kriminalfälle des Saarlandes beginnt.