Podcast „Tatort Saarland“ Wie Hugo Lacour zum Unterweltkönig von Saarbrücken wurde – eine Chronologie

1950er: Lacour schreibt in seiner Biografie, dass er als Jugendlicher mit dem Ringen anfängt, in dem Sport damals schnell auch Erfolge feiert. Seine Erfahrungen im Kampfsport helfen ihm demnach auch bei sogenannten Straßenkämpfen in den 1950er Jahren. Es sei immer wieder zu Kämpfen zwischen Jugendlichen verschiedener Viertel gekommen. Er driftet ab, hat schnell keine Lust mehr auf Schule, treibt sich rum. Bereits mit 13 habe er Poker in Kneipen gespielt, sei dort bereits mehrfach mit der Polizei in Konflikt geraten. Erste kleinere Delikte wie Einbrüche in Kneipen, um Kühlschränke zu leer trinken, oder das Aufknacken eines Zigarettenautomats folgen.