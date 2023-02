Neue Podcast-Folge „Tatort Saarland“ jetzt anhören : Der Vermisstenfall Uwe S. aus Saarbrücken – ein tragisches Schicksal

Special Saarbrücken In der neuen Folge des True-Crime-Podcasts „Tatort Saarland“ geht es um den Fall des krebskranken und drogenabhängigen Uwe S. aus Saarbrücken. Im Februar 2004 verschwindet er spurlos. Erst Monate später wird klar: Hinter seinem Verschwinden steckt ein Verbrechen.

Der krebskranke und drogenabhängige Mann verschwindet im Februar 2004 spurlos. Erst Monate später wird klar: Hinter seinem Verschwinden steckt ein Verbrechen. SZ-Investigativreporter Michael Jungmann hat sich in den Jahren 2004 und 2005 intensiver mit dem Fall Uwe S. beschäftigt. In der neuen Folge „Tatort Saarland“ schildert er die verzweifelte Suche der Familie nach dem Vermissten und erläutert, wieso die Polizei bis heute die Leiche nicht finden konnte – und es trotzdem zu einem Urteil kam. Auch die Mülldeponie in Zweibrücken spielt in dem Fall eine Rolle.